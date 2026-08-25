L’amministrazione comunale invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare le disposizioni adottate per consentire il regolare svolgimento dei lavori, ringraziando la cittadinanza per la collaborazione

Il Comune di Catanzaro informa la cittadinanza che, a partire dalle ore 07:00 di venerdì 28 agosto 2026 e fino alla conclusione dei lavori di bitumatura della sede stradale, saranno introdotte modifiche alla circolazione e alla sosta lungo Via Alessandro Turco.

Per permettere lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza, sono state disposte le seguenti misure:

- Divieto di sosta con rimozione forzata (Ordinanza n. 383/2026) su entrambi i lati della carreggiata per tutta la durata dei lavori.

- Senso unico alternato (Ordinanza n. 358/2026), necessario a regolamentare il traffico nel tratto interessato dal cantiere.

L’Amministrazione comunale invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare le disposizioni adottate per consentire il regolare svolgimento dei lavori, ringraziando la cittadinanza per la collaborazione.