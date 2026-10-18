Questo pomeriggio il sindaco Nicola Fiorita e la giunta hanno mostrato alla città il nuovo assetto del giardino storico dopo un anno e mezzo di cantieri. Un investimento di 828mila euro che restituisce sicurezza e nuove opportunità al centro storico

I catanzaresi riabbracciano la loro storica e amatissima Villa Margherita. Dopo un anno e mezzo di cantieri — avviati il 9 maggio 2025 — questo pomeriggio il sindaco Nicola Fiorita , affiancato da giunta e tecnici, ha presentato alla città il nuovo volto del giardino pubblico. Un intervento di riqualificazione da 828 mila euro che restituisce cura, decoro e sicurezza a un'area di 25 mila metri quadrati, senza stravolgerne l'identità storica ma valorizzandone le enormi potenzialità.

L'inaugurazione è stata programmata in concomitanza con il debutto della nuova isola pedonale nel centro cittadino. «Villa Margherita è uno dei grandi asset del nostro centro storico», ha dichiarato il sindaco Fiorita. «I lavori non rappresentano un restauro totale, difficile su un'estensione del genere, ma insieme al RUP Laura Abramo abbiamo individuato e realizzato le priorità davvero urgenti».

Il percorso di restauro: fontane, verde e flora storica

La visita guidata ha toccato i punti nevralgici del parco. L'assessore ai Lavori Pubblici, Pasquale Squillace, ci ha tenuto a spazzare via le perplessità iniziali: «Nessuna 'violenza' alla Villa, abbiamo fatto esattamente il contrario. Le statue sono state restaurate singolarmente e la fontana del 'laghetto delle papere' è stata completamente ripristinata insieme all'impianto idraulico, che ora fa scorrere l'acqua dalla vasca superiore a quella inferiore come un tempo».

Attualmente nello specchio d'acqua nuotano una dozzina di trote (in attesa di introdurre anche carpe e ninfee nella vasca inferiore), mentre sono in corso interlocuzioni con la Provincia per il ritorno delle storiche papere. Massimo rispetto anche per il patrimonio botanico: i tecnici hanno monitorato le specie preziose della Villa, inclusi gli esemplari rari come la Chamaerops humilis (la palma nana col fusto ricurvo).

Dalla Casa del Custode allo Spazio Polifunzionale

Tra le novità principali c'è il recupero della Casa del Custode. In passato destinata a magazzino informatico, l'area è stata riqualificata e la struttura sarà destinata a servizi di ristorazione tramite bando pubblico e potrà ospitare ricevimenti ed eventi.

Profondamente rinnovato anche lo Spazio Polifunzionale:

Struttura e servizi: rifatti i locali chiusi, dotati di bagni e sale usabili come spogliatoi o camerini.

Pavimentazione e gradinate: eliminato il vecchio tappeto antitrauma e ripristinate le sedute.

Allestimenti tecnici: nuova copertura con cavi d'acciaio ad alta resistenza, impianto luci con effetti speciali per spettacoli e una nuova scritta metallica lungo il muro di cinta su via Nuova/via dei Normanni.

Lo spazio sarà pienamente fruibile dai giovani sia per attività sportive che per rappresentazioni teatrali e artistiche, rientrando a pieno titolo tra i luoghi del progetto sociale e culturale "Desteenazione".

L'arena dei Centometri e la musica d'autore

L'ultima tappa ha svelato la nuova arena creata nello slargo terminale dei Centometri: sedute circolari e una copertura a grata che un tempo opitava una vasca e che oggi funge da palco naturale. Qui la serata si è accesa con le note del gruppo jazz e del Vocal Ensemble "Interno 46" del Conservatorio cittadino.

Mentre il sindaco Fiorita ha preannunciato futuri interventi nella suggestiva grotta adiacente, l'assessore alla Cultura Donatella Monteverdi ha ricordato la massima apertura del nuovo spazio agli artisti: «Per esibirsi qui non servono vincoli o spese aggiuntive: basta una semplice informativa all'Assessorato e lo spazio potrà essere utilizzato liberamente seguendo il regolamento per gli artisti di strada».

