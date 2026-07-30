Interessate le aree da Siano a Bellino. Le precauzioni
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Continua il programma di disinfestazione adulticida contro le zanzare per la prevenzione del virus “West Nile” secondo il calendario predisposto dal Comune. Il servizio coprirà l’intero territorio cittadino e sarà completato entro il prossimo 3 agosto.
La zona interessata la prossima notte, quella tra giovedì e venerdì, sarà Catanzaro Est. Le nebulizzazioni saranno effettuate dalle ore 00:01 alle ore 06:00 del 31 luglio in:
- Siano
- Contrada Santa Domenica
- Catanzaro Sala
- Campagnella
- Cava e Santo Janni
- Alli-Cucullera
- Barone (entrambi i lati, comprese Traversa Emilia, Via Alto Adige, Via Curtatone e relative traverse)
- Bellino
Durante l'esecuzione della disinfestazione, che sarà effettuata con insetticida liquido concentrato “Delta PBO”, presidio medico chirurgico (Reg. Ministero della Salute n. 19903), si raccomanda di:
- tenere chiuse porte e finestre
- mantenere gli animali domestici all'interno delle abitazioni
- non sostare all'aperto durante il trattamento e nelle due ore successive
- evitare di stendere biancheria all'esterno
- proteggere derrate alimentari e coltivazioni ortofrutticole ed evitare il consumo di frutta e ortaggi non adeguatamente lavati nelle 48 ore successive al trattamento.