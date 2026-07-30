Interessate le aree da Siano a Bellino. Le precauzioni

Continua il programma di disinfestazione adulticida contro le zanzare per la prevenzione del virus “West Nile” secondo il calendario predisposto dal Comune. Il servizio coprirà l’intero territorio cittadino e sarà completato entro il prossimo 3 agosto.

La zona interessata la prossima notte, quella tra giovedì e venerdì, sarà Catanzaro Est. Le nebulizzazioni saranno effettuate dalle ore 00:01 alle ore 06:00 del 31 luglio in:

- Siano

- Contrada Santa Domenica

- Catanzaro Sala

- Campagnella

- Cava e Santo Janni

- Alli-Cucullera

- Barone (entrambi i lati, comprese Traversa Emilia, Via Alto Adige, Via Curtatone e relative traverse)

- Bellino

Durante l'esecuzione della disinfestazione, che sarà effettuata con insetticida liquido concentrato “Delta PBO”, presidio medico chirurgico (Reg. Ministero della Salute n. 19903), si raccomanda di:

- tenere chiuse porte e finestre

- mantenere gli animali domestici all'interno delle abitazioni

- non sostare all'aperto durante il trattamento e nelle due ore successive

- evitare di stendere biancheria all'esterno

- proteggere derrate alimentari e coltivazioni ortofrutticole ed evitare il consumo di frutta e ortaggi non adeguatamente lavati nelle 48 ore successive al trattamento.