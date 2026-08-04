Il sindaco Nicola Fiorita ha illustrato al rappresentante del Governo i tratti peculiari del Capoluogo di Regione, evidenziandone vocazioni, potenzialità e problematiche

Il sindaco Nicola Fiorita ha ricevuto, a Palazzo De Nobili, la visita del neo prefetto di Catanzaro, Clemente Di Nuzzo.

Nel corso del cordiale colloquio, avvenuto alla presenza della segretaria generale, Vincenzina Sica e del capo di gabinetto, Salvatore Bullotta, il primo cittadino ha illustrato al rappresentante del Governo i tratti peculiari del Capoluogo di Regione, evidenziandone vocazioni, potenzialità e problematiche. Fiorita ha inoltre rinnovato l’impegno dell’Amministrazione comunale nel continuare a tenere vivi il dialogo e la collaborazione tra le Istituzioni territoriali, elementi entrambi indispensabili per il buon andamento della vita di comunità.

Il prefetto Di Nuzzo, dal canto suo, ha ribadito la sua volontà di ascolto e dialogo ai fini della conoscenza del territorio, sottolineando proprio il ruolo centrale dei sindaci e auspicando quindi un rapporto approfondito e proficuo, vista la prossimità ai cittadini e il ruolo di prima interfaccia che ne caratterizzano compiti e funzioni.