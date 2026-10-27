Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, tramite la Circolare n. 65/2026, ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione dell'articolo 8 della Legge 9 ottobre 2026, n. 180. La nuova normativa disciplina a regime l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede attraverso l'istituzione di un apposito elenco annuale presso l'ufficio elettorale di ciascun Comune. Tale misura si applica esclusivamente in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, mentre rimane espressamente esclusa per le consultazioni regionali e amministrative.

L'agevolazione è rivolta a specifiche categorie di cittadini: gli studenti e i lavoratori fuori sede con una permanenza prevista di almeno nove mesi, i pazienti che ricevono assistenza sanitaria, terapie o trattamenti medici fuori Regione per un periodo di almeno tre mesi in cui ricada la data della consultazione, i loro caregiver familiari e i genitori o familiari conviventi che accompagnano un minore sottoposto a trattamenti sanitari per il medesimo periodo minimo di tre mesi.

Per gli studenti e i lavoratori la cui condizione di fuori sede è già in essere, la scadenza per presentare la richiesta è fissata tassativamente entro il 31 dicembre di ciascun anno, con effetto per le consultazioni elettorali dell'anno successivo.

Per tutti i dettagli relativi alle procedure di voto, all'assegnazione delle sezioni elettorali e agli adempimenti dei Comuni, si rimanda al link informativo completo: https://www.comune.catanzaro.it/servizio/elettori-fuori-sede-modalita-di-esercizio-del-diritto-di-voto/