Rinvenimento nella mattinata durante i controlli: i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di una guardia giurata. Sulla vicenda la Procura di Lamezia ha aperto un fascicolo
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Una cartuccia calibro 7,65 custodita nel marsupio è stata rinvenuta durante i controlli di sicurezza nell’area partenze dell’aeroporto di Lamezia Terme. Per la vicenda, i Carabinieri della Stazione Aeroporto hanno denunciato in stato di libertà un 55enne di Vibo Valentia per detenzione illegale di munizioni.
Il rinvenimento è avvenuto nel corso della mattinata, durante le verifiche effettuate dal personale addetto ai controlli. A seguito della segnalazione di una guardia giurata, i Carabinieri della stazione Aeroporto, sono infatti intervenuti e hanno proceduto a tutti gli accertamenti del caso, rinvenendo in un marsupio, la cartuccia evidenziata dai controlli al metal detector e sottoponendola a sequestro. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica di Lamezia Terme.
L’episodio richiama l’attenzione sull’importanza dei controlli di sicurezza aeroportuale e della collaborazione tra il personale preposto alle verifiche e l’Arma dei Carabinieri, a tutela dei viaggiatori e della sicurezza dello scalo.