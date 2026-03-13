Dalle 5 di questa mattina il senza fissa dimora che bivaccava da giorni sotto una pensilina ha lasciato la sua “postazione”. Dopo l’ennesima notte all’addiaccio, Aldo Obizzo (per tutti simpaticamente “Orzoro”), è stato convinto ad accettare le cure del caso e portato all’ospedale Dulbecco – presidio Pugliese – gli accertamenti del caso.

Una buona notizia dopo giorni di apprensione per l’anziano che aveva manifestato la volontà di respingere i continui tentativi di soccorso da parte di Servizi Sociali comunali e privati cittadini i quali continuavano comunque a portargli pasti caldi (dal Conventino) e generi di prima necessità come coperte e bevande.

(foto repertorio)

Al termine delle operazioni igienico-sanitarie ed i controlli del caso l’ottantaduenne è stato ricoverato in Geriatria.