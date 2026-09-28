I piccoli sono ricoverati in pediatria e tenuti sotto osservazione. Le loro condizioni non sono giudicate gravi. In corso accertamenti per capire l’origine dell’infezione

Tre bambini hanno fatto accesso stamani al pronto soccorso di Catanzaro lamentando disturbi gastrointestinali. Tutti frequentano lo stesso asilo, ma non è chiaro se i disturbi siano direttamente riconducibili a un virus contratto all’interno della struttura educativa.

I bambini sono stati trattenuti in osservazione, attualmente si trovano ricoverati nel reparto di pediatria. Le condizioni di salute non sono giudicate gravi. Sono in corso gli approfondimenti per comprendere la natura dell’infezione.