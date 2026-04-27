A farsi interprete della questione il consigliere comunale Costanzo
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Torna di triste attualità l’accumulo di salme in attesa di tumulazione nei cimiteri cittadini.
«In particolare la situazione del cimitero di S. Maria ha ormai raggiunto livelli inaccettabili – ha fatto notare Sergio Costanzo, consigliere comunale del gruppo di Forza Italia – in una città capoluogo di regione non è tollerabile che venga meno un servizio essenziale come quello della sepoltura, con una cronica e ormai evidente carenza di loculi.
Siamo di fronte a un’emergenza che colpisce direttamente la dignità delle persone e il rispetto dovuto ai defunti. Le famiglie, già provate dal dolore della perdita, sono costrette a vivere ulteriori disagi e mortificazioni che una comunità civile non può e non deve accettare.
Questa situazione – continua – è il risultato di una grave mancanza di programmazione e di una gestione superficiale da parte dell’amministrazione comunale, che ancora una volta dimostra tutta la sua inadeguatezza nell’affrontare e risolvere problemi concreti.
È necessario intervenire con urgenza, mettendo in campo soluzioni immediate per fronteggiare l’emergenza e avviando contestualmente una pianificazione seria e strutturata per evitare che simili criticità si ripetano in futuro.
Continuerò a vigilare e a sollecitare interventi concreti – tuona Costanzo – affinché venga restituita dignità a un servizio fondamentale e rispetto ai cittadini»