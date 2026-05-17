Due lavoratori stranieri impiegati completamente in nero in un’azienda agricola di Sersale, nel Catanzarese. È quanto emerso da un controllo effettuato dai carabinieri della compagnia di Sellia Marina, con il supporto dei militari del Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Catanzaro, nell’ambito di un’attività mirata di contrasto al caporalato e al lavoro sommerso nel settore agricolo.

Nel corso dell’ispezione, eseguita nella mattinata del 13 maggio in diverse aziende della zona, i militari hanno accertato la presenza dei due operai, entrambi stranieri e regolarmente presenti sul territorio nazionale, ma impiegati senza alcun regolare contratto di lavoro.

I controlli hanno riguardato anche un ampio capannone dell’azienda, utilizzato non solo come deposito, ma anche come alloggio di fortuna per i due lavoratori. A poca distanza dalla struttura è stato inoltre ispezionato un allevamento con circa 130 bovini, tra capi di media e piccola taglia, che necessitavano di assistenza continua.

Al titolare dell’azienda, un 53enne del posto, è stata contestata una sanzione amministrativa di circa 8 mila euro. Non è stato invece disposto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, in considerazione della necessità di garantire la cura e il benessere degli animali presenti nell’allevamento.

Ulteriori accertamenti e verifiche documentali saranno effettuati nei prossimi giorni per approfondire la gestione del personale e la regolarità dei rapporti di lavoro. L’attività si inserisce nella più ampia strategia nazionale del comando carabinieri per la Tutela del Lavoro, in collaborazione con i reparti territoriali dell’Arma, finalizzata al contrasto del lavoro irregolare e delle forme di sfruttamento in agricoltura.