Prosegue l’ondata di maltempo che sta interessando la regione a causa del Ciclone Jolina, con piogge torrenziali, temporali violenti e criticità diffuse in diverse aree del territorio. Nelle ultime ore uno degli episodi più significativi si è registrato nel comune di Torre di Ruggiero, nel cuore delle Serre Catanzaresi, dove un fulmine ha colpito il Santuario Madonna delle Grazie.

Il fenomeno si è verificato durante i forti temporali che tra la serata di ieri e la notte hanno interessato l’area. Secondo le prime informazioni, un fulmine si è abbattuto sulla struttura religiosa innescando un incendio che ha coinvolto uno dei vani dell’edificio.

Le precipitazioni registrate nella zona sono state particolarmente intense: oltre 130 millimetri di pioggia sono caduti nel giro di poche ore e, secondo quanto riferito da fonti locali, le precipitazioni proseguono ancora in modo incessante.

Determinante è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno raggiunto il santuario riuscendo a circoscrivere il rogo prima che le fiamme potessero propagarsi ad altre parti della struttura. L’incendio è stato quindi domato evitando danni più gravi all’edificio religioso.