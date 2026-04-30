Le quattro persone sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catanzaro per violazione di domicilio, possesso ingiustificato di grimaldelli e porto di particolari strumenti da punta e taglio

Nella notte di sabato 15 aprile 2026, la Compagnia Carabinieri di Sellia Marina, in sinergia con le Stazioni di Simeri Crichi e Cropani, su attivazione della Centrale Operativa dei Carabinieri, contattata dal titolare di una impresa edile, è intervenuta in Simeri Crichi, bloccando nei pressi del capannone aziendale ove erano custoditi escavatori, attrezzature e altri mezzi da lavoro.

La perquisizione sul posto ha permesso di rinvenire, occultati all’interno dell’autovettura dei quattro, un passamontagna, un flessibile da taglio con batterie, un cacciavite, uno spadino e un coltello a serramanico con lama di 8 cm, che venivano sequestrati. Le quattro persone sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catanzaro per violazione di domicilio, possesso ingiustificato di grimaldelli e porto di particolari strumenti da punta e taglio.

Il materiale e i mezzi custoditi all’interno del capannone, qualora asportati e ricollocati sul mercato “nero”, avrebbero potuto fruttare diverse centinaia di migliaia di euro, provocando un danno ingente all’impresa. Il procedimento penale è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari.