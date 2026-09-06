Dopo cinque anni alla guida della Compagnia Carabinieri, l'Ufficiale lascia il presidio del territorio tra Catanzaro e Lamezia Terme. Il ringraziamento dell'Arma e della comunità per l'impegno operativo e le iniziative sulla legalità nelle scuole

Il Capitano Pasquale Cuzzola lascia il Comando della Compagnia Carabinieri di Girifalco per assumere il nuovo prestigioso incarico di Comandante di Compagnia presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.

Nel corso del quinquennio trascorso alla guida del presidio girifalcese — snodo strategico per il controllo del territorio tra Catanzaro e Lamezia Terme —, l’Ufficiale ha diretto con umanità, dedizione e spiccata professionalità le attività operative negli otto comuni di competenza. Ha preso parte personalmente ai più delicati interventi di ordine e sicurezza pubblica, garantendo una presenza costante a tutela dei cittadini.

Punto di riferimento fondamentale per i propri militari, il Capitano Cuzzola si è distinto anche per l'impegno sociale e pedagogico. Nell'ambito delle iniziative promosse dal Comando Provinciale di Catanzaro sulla "Cultura della Legalità", ha promosso numerosi incontri con centinaia di studenti negli istituti scolastici della provincia, affrontando temi cruciali quali la sicurezza stradale, la prevenzione del bullismo e i rischi legati all'uso di alcol e sostanze stupefacenti.

Al Capitano Cuzzola vanno il sincero ringraziamento dei superiori e della collettività per il lavoro svolto con dedizione sul territorio, unito ai migliori auguri per la nuova esperienza a Reggio Calabria, dove sarà impegnato nella formazione dei futuri Carabinieri nel solco dei valori e delle tradizioni dell’Arma.