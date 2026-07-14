Durante lo scorso weekend le Fiamme Gialle hanno effettuato interventi mirati sulle principali arterie stradali e nell’area Soveratese, con l’obiettivo di contrastare l’abusivismo commerciale, la vendita di merce contraffatta, verificare la regolarità degli esercizi commerciali e delle strutture ricettive

Con l’avvio della stagione estiva, che porta nel territorio flussi turistici sempre crescenti, la Guardia di Finanza di Catanzaro ha disposto, in linea con le direttive fornite dalla Prefettura del capoluogo calabrese, un rafforzamento del dispositivo di contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria nelle località ad alta vocazione turistica della Provincia.

In particolare durante lo scorso weekend, in concomitanza con il consistente afflusso turistico che caratterizza il litorale ionico, i finanzieri del Comando Provinciale hanno effettuato interventi mirati sulle principali arterie stradali e nell’area Soveratese, con l’obiettivo di contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di merce contraffatta, verificare la regolarità degli esercizi commerciali, delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari anche al fine di prevenire possibili fenomeni di lavoro sommerso e irregolare.

L’intensificazione dei controlli si inserisce in una più ampia strategia di collaborazione interistituzionale con la Prefettura e le altre Forze di Polizia, volta ad assicurare un sereno svolgimento della stagione turistica. Durante i servizi svolti dalle pattuglie su strada sono state complessivamente controllate 192 persone e 83 veicoli elevando numerosi verbali per l’inosservanza delle norme che regolano la circolazione stradale L’impiego delle unità cinofile negli specifici controlli ha, inoltre, permesso di segnalare al Prefetto 4 soggetti che detenevano sostanza stupefacente di tipo marijuana per uso personale. Sono stati eseguiti anche controlli in materia di abusivismo commerciale e sicurezza dei prodotti volti a contrastare l’immissione in commercio di merce non conforme agli standard di sicurezza a tutela della salute dei consumatori.

Le attività hanno permesso di segnalare complessivamente 8 soggetti, di sequestrare quasi 50 chili di merce alimentare e oltre 10 mila pezzi pericolosi. Le Fiamme Gialle hanno avviato specifiche verifiche sul rispetto della normativa sulla corretta emissione degli scontrini fiscali e in materia di lavoro presso le attività commerciali La specifica attività ha permesso di identificare, in un caso, presso una struttura di ristorazione di un lido, la presenza di 3 lavoratori in nero. In questo caso è scattata anche la conseguente segnalazione all’Ispettorato del Lavoro per la sospensione dell’attività ed elevate sanzioni per oltre 35 mila euro. Tale dispositivo si è avvalso, altresì, della collaborazione della componente specialistica del Corpo, con l’impiego di unità navali del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia nei tratti costieri a garanzia della sicurezza della balneazione e al contrasto ad eventuali attività illecite condotte anche sul versante marittimo.

Nello specifico, le Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale di Roccella Jonica hanno eseguito complessivamente 14 controlli di polizia e riscontrato 9 violazioni. In due casi, attraverso l’uso dei dispositivi tecnologici in uso ai mezzi navali del Corpo, hanno accertato l’inosservanza dei limiti di velocità nella fascia sotto i 500 metri dalla costa di un natante e di una moto d’acqua, elevando le relative sanzioni amministrative. I controlli delle Fiamme Gialle del capoluogo calabrese proseguiranno per tutta la stagione estiva al fine di contrastare ogni forma di illegalità a tutela dei cittadini e delle imprese che operano nel rispetto delle regole e a salvaguardia della sicurezza economico finanziaria del Paese.