I provvedimenti riguardano tre minorenni, tra i 16 ed i 17 anni, che hanno asportato generi alimentari e tabacchi, manomettendo e danneggiando un distributore automatico, in corrispondenza di un bar tabacchi sito in città
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Il Questore di Catanzaro ha emesso tre divieti di avvicinamento alle aree urbane (D.A.C.U.R.) ex art. 13 bis D.L. n. 14/2017, nei confronti di due cittadini italiani e di un cittadino straniero ritenuti socialmente pericolosi, al termine dell'istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine su intervento della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G. e S.P.) della Questura di Catanzaro. I provvedimenti riguardano tre soggetti tutti minorenni, tra i 16 ed i 17 anni, residenti nel comune di Catanzaro che hanno asportato generi alimentari e tabacchi, manomettendo e danneggiando un distributore automatico, in corrispondenza di un bar tabacchi sito in Catanzaro. Tutti i soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. Dall'istruttoria è emersa una marcata pericolosità sociale, anche in considerazione della gravità del gesto e dell’allarme sociale creato, evidenziando un grave ed attuale pericolo per la pubblica incolumità e l’Ordine Pubblico. Considerata la gravità delle condotte contestate e la pericolosità sociale emersa nei confronti di tutti i soggetti, il Questore di Catanzaro ha disposto l'applicazione di tre divieti di avvicinamento alle aree urbane (D.A.C.U.R.), vietando per un anno l'accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze di tutti i pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento nel territorio del comune di Catanzaro. La misura di prevenzione, giornalisticamente nota come Daspo Willy, è finalizzata a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, prevenendo la commissione di ulteriori reati e il rischio di reiterazione di comportamenti violenti all'interno o nelle vicinanze di bar, discoteche e altri luoghi della movida. La violazione della suddetta misura è punita con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da € 10.000 ad € 24.000. Il rispetto del provvedimento sarà assicurato attraverso i servizi di controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato e dalle altre Forze di Polizia.