Mattinata di forti disagi sulla linea ferroviaria tirrenica calabrese a causa di un inconveniente tecnico che sta provocando la sospensione della circolazione ferroviaria nella zona di Rosarno. Lo comunica Trenitalia, precisando che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi significativi, mentre per alcuni collegamenti regionali sono possibili limitazioni di percorso e cancellazioni.

Secondo gli aggiornamenti diffusi nelle prime ore della giornata, risultano direttamente coinvolti il Frecciarossa 8418 Reggio Calabria Centrale-Venezia Santa Lucia e l’Intercity 550 Reggio Calabria Centrale-Roma Termini, entrambi rimasti fermi a causa dell’interruzione.

Nelle stazioni si registrano disagi per pendolari e viaggiatori diretti verso il Centro-Nord. Problemi anche per numerosi tifosi del Catanzaro che, in partenza da Lamezia Terme Centrale, stanno raggiungendo la Lombardia per assistere alla finale playoff in programma questa sera a Monza, appuntamento che richiamerà migliaia di sostenitori giallorossi.

Attraverso l’app ufficiale Trenitalia sta informando proprio in questi minuti che i tecnici sono al lavoro per individuare e risolvere il guasto che ha provocato lo stop alla circolazione. La stessa società invita i viaggiatori a consultare costantemente gli aggiornamenti sui canali ufficiali per verificare la situazione del proprio convoglio.