Controlli a tappeto nello scorso fine settimana da parte dei Carabinieri della Compagnia di Soverato, impegnati nel monitoraggio dei luoghi principali della movida lungo il litorale. Durante le operazioni sono stati identificati diversi giovani frequentatori dei locali della riviera, con tre interventi che hanno portato ad altrettante segnalazioni.

Sequestrati un coltello e una mazza da baseball

In due distinti episodi, i militari hanno fermato e perquisito due giovani del posto a bordo delle rispettive auto, insospettiti dal loro atteggiamento nervoso. I controlli hanno confermato i dubbi degli operanti: nel primo veicolo è stato rinvenuto un coltello con una lama di circa 7 centimetri; nel secondo è stata trovata una mazza da baseball. Entrambi gli oggetti sono stati posti sotto sequestro.

Panico in discoteca: spray al peperoncino dopo una lite

Un terzo intervento è scattato su richiesta del titolare di un noto locale della costa, arrivata direttamente al 112. I Carabinieri sono giunti sul posto dopo che un giovane, al culmine di una lite verbale con un altro cliente, ha nebulizzato dello spray urticante al peperoncino all’interno della discoteca, scatenando attimi di panico tra i presenti.

L’arrivo immediato dei militari ha riportato la situazione alla normalità. Un solo avventore ha necessitato di cure di primo soccorso sul posto. La bomboletta spray è stata sequestrata e il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catanzaro: dovrà rispondere del reato di getto pericoloso di cose.