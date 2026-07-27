Il piccolo era ricoverato nel presidio lametino. Il trasferimento gestito dall'Aeronautica Militare necessario per ricevere cure specialistiche immediate

Un bambino di 7 anni, in imminente pericolo di vita, è stato trasferito d'urgenza ieri sera da Lamezia Terme a Roma con un Gulfstream G650 del 31/mo Stormo dell'Aeronautica Militare con base a Ciampino. Il piccolo, ricoverato presso il presidio ospedaliero di Lamezia Terme, necessitava di essere trasferito al più presto all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per ricevere cure specialistiche immediate.

La richiesta di supporto - spiega l'Aeronautica - è giunta dalla Prefettura di Catanzaro ed è stata gestita dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della collettività.