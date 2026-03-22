Una donna impossibilitata a camminare è stata salvata dai carabinieri della Compagnia di Soverato dopo che un incendio, divampato in una macchina, si era propagato alla sua abitazione, a Davoli. Lo rende noto il vice segretario provinciale generale di Catanzaro del sindacato Unarma Francesco Masotina che esprime "apprezzamento" per l'intervento di soccorso.



L'equipaggio del radiomobile è intervenuto per un'autovettura in fiamme. Giunti sul posto, i militari hanno visto il fuoco propagarsi verso le abitazioni e notato delle bombole di gas. I carabinieri hanno quindi messo in sicurezza l'area e poi hanno appreso della presenza della donna in una casa. I militari, mentre la Centrale operativa della Compagnia di Soverato faceva intervenire i soccorsi, hanno forzato la porta di ingresso e, nonostante il fumo denso e il propagarsi delle fiamme, sono riusciti ad entrare, a raggiungere la donna, e a portarla in salvo affidandola alle cure del personale sanitario. Un brigadiere, nell'intervento, ha riportato lesioni ad una spalla.



«L'intervento dei colleghi del Radiomobile di Soverato - afferma Masotina - rappresenta una testimonianza concreta di ciò che significhi operare in pronto intervento sul territorio. Un'azione tempestiva, condotta in condizioni di rischio, che ha consentito di mettere in salvo una persona in difficoltà ed evitare conseguenze più gravi».