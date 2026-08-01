Il primo cittadino: «Si tratta di un episodio grave e inaccettabile che colpisce un'infrastruttura strategica per la nostra comunità e mortifica il lavoro di quanti, ogni giorno, operano con impegno e professionalità per assicurare un servizio pubblico indispensabile»

Il sindaco Nicola Fiorita ha espresso ferma condanna per il furto perpetrato nella notte all'interno dell'impianto comunale di depurazione, dove ignoti si sono introdotti nei locali della struttura sottraendo piccole attrezzature da lavoro e causando danni agli uffici e agli armadietti in uso al personale.

«Si tratta di un episodio grave e inaccettabile – ha dichiarato il sindaco – che colpisce un'infrastruttura strategica per la nostra comunità e mortifica il lavoro di quanti, ogni giorno, operano con impegno e professionalità per assicurare un servizio pubblico indispensabile. A loro desidero esprimere la vicinanza e la solidarietà dell'Amministrazione comunale».

Secondo le prime verifiche effettuate, non risultano danni all'impianto. Gli operatori hanno immediatamente richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine, che hanno avviato gli accertamenti del caso. Sarà inoltre presentata formale denuncia una volta completato l'inventario dei beni sottratti.

«L'Amministrazione – prosegue Fiorita – seguirà con la massima attenzione l'evolversi della vicenda, confidando che i responsabili vengano individuati al più presto. Atti di questo genere rappresentano un danno per l'intera collettività. Continueremo a investire nella tutela del patrimonio pubblico e nella sicurezza delle strutture comunali, affinché episodi simili non abbiano a ripetersi».