Sui profili social la Questura di Catanzaro svela i preparativi in vista della competizione ciclistica. «Dietro ogni chilometro del giro c’è il lavoro di donne e uomini»

Fervono a Catanzaro i preparativi per la 4ª tappa del Giro d’Italia. I ciclisti partiranno domani martedì 12 maggio dal parco della biodiversità. Per le strade si prevede un vasto dispiegamento di forze dell’ordine per assicurare che la competizione si svolga in sicurezza.

«Sono iniziate le operazioni della Polizia Stradale: briefing operativo, controlli ai motoveicoli e coordinamento della sicurezza prima della partenza della corsa più amata d’Italia» si legge in un post pubblicato sui profili sociale dalla Questura di Catanzaro.

«Dietro ogni chilometro del Giro c’è il lavoro di donne e uomini che garantiscono sicurezza, organizzazione e supporto agli atleti e al pubblico».