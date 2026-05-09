Il cittadino è stato rintracciato ed è sotto monitoraggio in isolamento precauzionale. Ospedali allertati per l’attivazione dei protocolli di prevenzione «ma non ci sono rischi per la popolazione»

Come noto dalla mattinata odierna, «il ministero della Salute ha informato alcune Regioni italiane in merito a possibili contatti di passeggeri con un caso di Hantavirus registrato su un volo di linea europeo, che ha interessato una passeggera non italiana. La Regione Calabria, tra le Regioni coinvolte, informa che tutte le procedure di sorveglianza previste dai protocolli nazionali e regionali sono state attivate tempestivamente, anche in raccordo con gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera».

È quanto si legge in una nota della regione Calabria. «Il ministero ha trasmesso alle Regioni interessate i nominativi di quattro passeggeri presenti sul volo in coincidenza diretto a Roma - prosegue la nota -. Le autorità sanitarie regionali hanno immediatamente avviato le attività di monitoraggio previste secondo il principio della massima cautela. Il cittadino calabrese imbarcato sul volo è stato rintracciato nella mattinata odierna ed è monitorato dalle autorità sanitarie della provincia di residenza. Attualmente si trova in isolamento precauzionale, è completamente asintomatico ed è sottoposto alle misure di prevenzione previste dai protocolli sanitari».

«I presidi ospedalieri della Regione - continua la nota - sono stati inoltre allertati, a titolo precauzionale, per l'eventuale attivazione immediata dei protocolli di prevenzione previsti per casi analoghi, sebbene al momento non emergano elementi di rischio per la popolazione. La situazione è sotto controllo ed è costantemente monitorata dalle autorità sanitarie regionali, che seguono con attenzione anche l'evoluzione del quadro nazionale».