Una denuncia de La Tazzina della Legalità dopo le segnalazioni di pericolo durante una gara regionale di Ginnastica Artistica: persone ammassate, nessun posto a sedere e condizioni strutturali indecorose.

Ci sono situazioni che non possono e non devono essere ignorate, soprattutto quando riguardano la sicurezza delle persone, la dignità dei giovani e l'immagine di una città che dovrebbe rappresentare il punto di riferimento istituzionale dell'intera Calabria.

Alcuni familiari delle atlete impegnate in una competizione sportiva presso la palestra CONI di Catanzaro (una tappa del Campionato Regionale "Duo Winter" Silver di Ginnastica Artistica Femminile (GAF), organizzato dal Comitato Regionale Calabria della Federazione Ginnastica d'Italia) hanno denunciato all’Associazione le condizioni di degrado della struttura e manifestare serie preoccupazioni per la sicurezza degli spettatori.

Una segnalazione che abbiamo deciso di non lasciare cadere nel vuoto, perché la legalità non si esaurisce nel contrasto alla criminalità organizzata, ma significa anche rispetto delle regole, tutela dell'incolumità pubblica e diritto dei cittadini a usufruire di strutture dignitose e sicure.

Il quadro che ci è stato rappresentato è francamente sconcertante.

Una palestra nella quale si svolgono persino competizioni sportive regionali, con atlete, tecnici e famiglie provenienti da diverse località calabresi, presenta condizioni di degrado che mal si conciliano con il ruolo e il prestigio che dovrebbe avere un impianto sportivo del capoluogo di regione.

Nessun posto a sedere per gli spettatori, decine di persone ammassate su una balconata, condizioni di affollamento che sollevano interrogativi inquietanti sulla sicurezza e sulla capacità di carico della struttura.

Una situazione che impone di verificare con urgenza il rispetto delle norme di sicurezza e l'eventuale superamento dei limiti di carico della balconata.

E allora poniamo alcune domande, alle quali qualcuno dovrà pur rispondere.

Chi garantisce che quella balconata sia strutturalmente idonea a sostenere il peso delle persone che vi si concentrano? Chi ha verificato la capienza massima consentita? Chi autorizza lo svolgimento delle competizioni in queste condizioni? Chi è responsabile dei controlli?

Non affermiamo che esistano violazioni già accertate, ma riteniamo che le condizioni segnalate impongano verifiche immediate da parte degli organismi competenti.

Perché sulla sicurezza non si scherza. E soprattutto non si può aspettare che accada qualcosa di irreparabile per accorgersi di un problema.

Ma c'è un'altra questione, altrettanto mortificante.

Possibile che Catanzaro, capoluogo di regione, debba offrire un'immagine così indecorosa alle famiglie e agli atleti che arrivano da tutta la Calabria?

Possibile che lo sport, che dovrebbe rappresentare un investimento prioritario nella crescita dei nostri ragazzi, debba essere praticato in strutture che sembrano dimenticate dalle istituzioni?

E soprattutto, dov'è l'Amministrazione comunale?

Non basta partecipare ai tagli dei nastri, presenziare alle cerimonie, pubblicare fotografie celebrative o affidare ai social il consueto pensierino domenicale per autocelebrare il proprio operato.

Amministrare una città non significa raccontare quotidianamente quanto si è bravi. Significa dimostrarlo attraverso i risultati.

Significa affrontare i problemi, rivendicare nelle sedi competenti il ruolo della città, pretendere investimenti, individuare responsabilità e soprattutto garantire ai cittadini servizi e infrastrutture all'altezza.

Anche qualora la palestra non fosse di competenza diretta del Comune, ciò non esonererebbe l'Amministrazione dal dovere politico e istituzionale di interessarsi alla vicenda e sollecitare gli interventi necessari.

Essere capoluogo di regione non può ridursi a una scritta sulla carta intestata del Municipio.

Il ruolo di capoluogo si esercita, si difende e si rivendica. Non si celebra soltanto nelle occasioni ufficiali.

Come Presidente della Tazzina della Legalità – afferma Sergio Gaglianese – ritengo doveroso dare voce alle famiglie che ci hanno interpellato e chiedere pubblicamente un intervento urgente.

La Tazzina chiede in particolare:

Un sopralluogo urgente da parte degli organismi competenti, con particolare attenzione alla stabilità, alla portata e alla capienza della balconata utilizzata dagli spettatori.

La verifica delle certificazioni e delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni sportive con presenza di pubblico, nonché del rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

Un intervento concreto di riqualificazione, con tempi certi, per restituire dignità e funzionalità alla palestra.