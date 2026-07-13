Le verifiche sono state condotte dall’ufficio immigrazione, il cittadino straniero aveva impugnato il provvedimento al Tribunale. L’autorità giudiziaria ha confermato l’efficacia del provvedimento

Prosegue l'attività della Polizia di Stato nel contrasto all'immigrazione irregolare. Un cittadino straniero, irregolarmente presente sul territorio nazionale, è stato trattenuto presso il centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Potenza su disposizione del questore di Catanzaro, al termine delle verifiche condotte dall'ufficio immigrazione della Questura.

Il provvedimento trae origine dalla decisione della commissione territoriale di Crotone, che aveva dichiarato manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale presentata dall'uomo. Successivamente, il cittadino straniero aveva impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale di Catanzaro, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione.

L'autorità giudiziaria ha tuttavia rigettato l'istanza cautelare, confermando l'efficacia del provvedimento e determinando l'obbligo di lasciare il territorio nazionale con il conseguente divieto di reingresso. Alla luce della valutazione del concreto rischio di fuga, il Questore di Catanzaro ha disposto il trattenimento del cittadino straniero presso il centro di permanenza per i Rimpatri di Potenza.

L'uomo è stato accompagnato nella struttura dagli operatori della Polizia di Stato, dove resterà il tempo necessario all'esecuzione delle procedure previste per il rimpatrio. L'intervento si inserisce nel più ampio quadro delle attività svolte dalla Polizia di Stato per il controllo del territorio, il contrasto all'immigrazione irregolare e l'attuazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, con l'obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle decisioni delle autorità competenti.