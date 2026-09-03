Un incendio è scoppiato in un esercizio commerciale in via Lucrezia della valle a Catanzaro. Secondo quanto si apprende le fiamme si sarebbero propagate dalle batterie dei pannelli fotovoltaici per poi propagarsi nei locali. I dipendenti sono stato evacuati per precauzione mentre sono in corso le operazioni di spegnimento del rogo. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco con il supporto di una autobotte. Presenti anche i carabinieri e le volanti della polizia di Stato. I dipendenti presenti sul posto al momento dello scoppio dell'incendio raccontano i momenti di apprensione. Secondo quanto riferito si sarebbe inizialmente avvertito uno scoppio, quindi l'avviso da parte dei responsabili del punto di vendita e la richiesta di abbandonare i locali per via dell'incendio