Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e due ambulanze, per prestare assistenza e garantire le cure necessarie

Rallentamenti alla circolazione all’ingresso di Catanzaro a causa di un incidente stradale avvenuto in viale De Filippis, all’altezza della scuola Laura D’Errico.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e due ambulanze per prestare assistenza e garantire le cure necessarie.

L’incidente ha provocato disagi alla viabilità nella zona.