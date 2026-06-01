È di magnitudo 6.2 il terremoto avvertito distintamente poco dopo la mezzanotte in gran parte della Calabria. Il sisma, registrato alle 00.12 ora italiana, è stato percepito dalla popolazione da Reggio Calabria fino alla provincia di Cosenza, con segnalazioni giunte anche dalle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone.

Secondo i dati diffusi dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto è stato localizzato nella zona della Costa calabra nord occidentale, in provincia di Cosenza. L'evento si è verificato alle coordinate geografiche 39.1550 di latitudine e 15.8210 di longitudine, a una profondità di 250 chilometri.

La scossa, nonostante l'elevata profondità, è stata avvertita chiaramente in gran parte del territorio regionale.

Numerose anche le chiamate giunte alle Sale operative dei Vigili del fuoco da parte di cittadini che hanno avvertito il terremoto. Al momento, tuttavia, non risultano segnalazioni di danni a persone o cose né richieste di soccorso correlate all'evento sismico.

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