Violento impatto tra due moto sulla strada della Sila Piccola: la vittima è Giuseppe Fragomeni. Traffico rallentato dopo la tragedia: forze dell’ordine e Anas sul posto

Ancora sangue sulle strade in Calabria. È di una vittima il bliancio di un incidente sulla strada statale 109 Quater della Piccola Sila al km 8,800 nel territorio comunale di Sorbo San Basile. L'incidente ha coinvolto due motoveicoli e, nell’impatto, ha perso la vita un 26enne di Siderno, Giuseppe Fragomeni. Il gruppo di motociclisti stava andando in Sila, sulla stradala tragica collisione. Il conducente della seconda moto coinvolta non è ferito.

Il traffico è stato inizialmente rallentato, poi dopo le operazioni di sgombero e rimozione la strada è stata completamente riaperta. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e nel ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Le indagini affidate ai carabinieri aliquota radiomobile di Soveria Mannelli.