La Corte d’assise aveva già assolto l’imputato in primo grado. Il delitto di Giovanni Torcasio e Christian Materazzo avvenuto nel quartiere Capizzaglie 26 anni fa
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La Corte d'assise d'appello di Catanzaro ha confermato l'assoluzione di primo grado per Antonio Davoli, accusato di essere stato uno degli esecutori materiali del duplice omicidio di Giovanni Torcasio, di 36 anni, e Christian Materazzo, di 22, avvenuto nella frazione Capizzaglie di Lamezia Terme il 29 settembre del 2000.
La Corte d'assise aveva già assolto l'imputato in primo grado, contro la sentenza c'era stato l'appello della Procura. In seguito alla nuova istruttoria la Corte d'assise d'appello ha deciso di confermare l'assoluzione.