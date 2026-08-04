Il Comando provinciale della Guardia di finanza di Catanzaro ha sequestrato oltre 200mila prodotti non a norma messi in vendita in un esercizio commerciale di Lamezia Terme. Numerosi articoli, infatti, non risultavano conformi alla normativa nazionale e dell'Unione Europea.

Nello specifico si trattava di accessori estetici e cosmetici, materiale elettrico a bassa tensione, oggettistica per la casa, accessori per abbigliamento totalmente privi - spiegano gli investigatori - delle minime indicazioni, da riportare obbligatoriamente in lingua italiana, quali la denominazione e la composizione merceologica del prodotto, il nome e il marchio del produttore, il Paese d'origine, i materiali impiegati nella produzione e, soprattutto, le avvertenze sulle specifiche modalità di utilizzo. I finanziari stimano che gli articoli non sicuri, qualora fossero stati immessi sul mercato, avrebbero fruttato un profitto illecito di oltre cinquantamila euro. Al sequestro di tutta la merce è seguita l'irrogazione di una sanzione pecuniaria.