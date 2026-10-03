La giovane è stata investita in corso Numistrano e ha battuto la testa. Trasportata al Pugliese di Catanzaro, ora è in prognosi riservata. La Polizia indaga sul conducente del mezzo

È stata travolta da uno scooter mentre si dirigeva verso la propria auto. È accaduto nella serata di ieri a Lamezia Terme, in corso Numistrano, dove una giovane donna è stata investita da un ragazzo alla guida di un mezzo a due ruote.

Secondo quanto scrive Ansa, nell'impatto «la donna è stata sbalzata a terra, battendo la testa». Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti. Dopo i primi soccorsi, infatti, la giovane è stata trasportata all'ospedale “Pugliese” di Catanzaro, dove «si trova in prognosi riservata».

Intanto la Polizia ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità. Nei confronti del conducente dello scooter sono stati disposti «esami tossicologici e per rilevare l'assunzione di sostanze alcoliche».