L’area interessata, divenuta una vera e propria discarica a cielo aperto, di circa 150 metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro preventivo, come disposto dalla Procura della Repubblica che coordina le indagini

Negli scorsi giorni, i Carabinieri della Stazione di Lamezia Terme Principale hanno deferito in stato di libertà un 54enne del posto per gestione illecita di rifiuti speciali. I militari, nell’ambito di un controllo d’iniziativa presso un’officina, con annesso autolavaggio del centro cittadino, hanno rinvenuto un accumulo abusivo di circa 20 tonnellate di pneumatici esausti, stoccati nel piazzale interno dell’attività in totale assenza delle prescritte autorizzazioni.

L’area interessata, divenuta una vera e propria discarica a cielo aperto, di circa 150 metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro preventivo, come disposto dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme che coordina le indagini.

Il tempestivo intervento dell’Arma ha permesso di interrompere la condotta illecita, scongiurando anche un eventuale rischio di incendi. La vicenda pone ancora una volta all’attenzione la tematica degli accumuli di simili quantitativi di pneumatici, che possono rappresentare un potenziale innesco per roghi di rifiuti, con il conseguente rilascio di fumi tossici, come già accaduto in numerosi episodi, tra cui uno dei più gravi risalente al 2006, presso la ditta “Godino Gomme” divampato per oltre 36 ore.