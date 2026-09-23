L’episodio richiama subito precedenti analoghi, ultimo dei quali a Centocelle di Roma. Allarme tra la popolazione scolastica
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Un giovane studente di appena quattordici anni voleva accoltellare una professoressa di italiano che riteneva responsabile della sua bocciatura. L’aggressione, organizzata su un gruppo Telegram, è stata sventata dai Carabinieri di Lamezia Terme accorsi tempestivamente in una scuola del quartiere Sambiase (il comprensivo Nicotera-Costabile) in seguito ad una segnalazione.
Qui i militari hanno effettivamente ritrovato un’arma da taglio nascosta in bagno, evitando il dramma.
Il gravissimo episodio, che richiama subito alla mente il ferimento recente a Centocelle di Roma, è riportato da Gazzetta del Sud e chiama in causa un ragazzo di origini marocchine che frequenta l’istituto.
Quest’ultimo avrebbe condiviso le sue intenzioni su una chat di amici qualcuno dei quali potrebbe aver colto la gravità inaudita di quanto stava per accadere avvisando le Forze dell’Ordine.