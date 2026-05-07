La misura è stata adottata nei confronti di un uomo di 45 anni di Gasperina. I difensori dell’uomo hanno chiesto la rivalutazione del quadro cautelare

Il gip del Tribunale di Catanzaro ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 45 anni di Gasperina, indagato in un procedimento per presunti maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli.

Il provvedimento è stato emesso all’esito dell’istanza presentata dai difensori dell’indagato, gli avvocati Armodio Migali e Eliana Corapi, che hanno chiesto la rivalutazione del quadro cautelare alla luce degli sviluppi investigativi successivi all’applicazione della misura.

Sono stati valutati anche gli esiti dell’incidente probatorio e degli ulteriori approfondimenti investigativi delegati dal pubblico ministero, dai quali - secondo quanto riportato nel provvedimento – non sarebbero emersi ulteriori elementi a sostegno dell’ipotesi accusatoria.

Il gip ha quindi ritenuto non più sussistenti i gravi indizi e le esigenze cautelari che avevano portato all’applicazione degli arresti domiciliari, disponendone la revoca.