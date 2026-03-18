La giunta comunale ha dato il via libera ai progetti definitivi frutto dell’attività di condivisione tra Comune di Catanzaro, enti del terzo settore e associazioni culturali, nell’ambito del segmento “Cultura e creatività giovanile strumento di inclusione sociale” del Pn Metro Plus che riguarda la città di Catanzaro. La graduatoria delle iniziative approvate rappresenta l’esito di un apposito avviso pubblico, a valere su un finanziamento di 160mila euro, per il sostegno biennale a interventi di animazione culturale e di creatività artistica nel centro storico e nei quartieri. Progetti che, secondo la visione dell’amministrazione comunale, contribuiranno a rafforzare il ruolo della cultura nei processi di inclusione e innovazione sociale, con il coinvolgimento delle associazioni giovanili e culturali del territorio. I dettagli delle attività saranno illustrate in una conferenza stampa prevista per venerdì 20 marzo, alle ore 11, nello Spazio 2 a Palazzo Fazzari, alla presenza del sindaco Nicola Fiorita, dell’assessora alla Cultura Donatella Monteverdi, dell’assessore al Turismo e politiche giovanili, Vincenzo Costantino, e dei rappresentanti dei cinque enti del terzo settore selezionati per la co-progettazione: Atlantide, Città Solidale, Nuova-mente, Teatro incanto e Dedalo.