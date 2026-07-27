Sono dieci i magistrati in corsa per la successione di Camillo Falvo alla guida della Procura della Repubblica di Vibo Valentia. L'ex procuratore capo ha infatti assunto da alcuni mesi l'incarico di procuratore della Repubblica di Potenza, lasciando vacante l'ufficio giudiziario vibonese.

In attesa della nomina del nuovo procuratore, la Procura è retta dal procuratore facente funzioni Concettina Iannazzo. La procedura di nomina potrebbe richiedere circa un anno prima della decisione del Plenum del Consiglio superiore della magistratura.

Tra i dieci candidati, secondo indiscrezioni, sarebbero quattro le figure maggiormente accreditate, tutte donne.

Il primo nome è quello di Marisa Manzini, magistrato molto conosciuto a Vibo Valentia. Già sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, ha sostenuto l'accusa in alcuni dei più importanti processi contro le cosche vibonesi dal 2003 fino alla nomina alla Procura generale di Catanzaro. Successivamente è stata procuratore aggiunto a Cosenza, prima di rientrare alla Procura generale del capoluogo calabrese.

Tra le favorite figura anche Giulia Pantano, attuale procuratore aggiunto di Catanzaro. In passato è stata pubblico ministero a Palmi e alla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, dove si è occupata di alcune delle più importanti cosche della Piana di Gioia Tauro e della fascia preaspromontana.

Nella rosa dei nomi più quotati c'è poi Annamaria Frustaci, già sostituto procuratore a Reggio Calabria e componente del pool guidato da Nicola Gratteri alla Procura di Catanzaro. È stata tra i pubblici ministeri del maxiprocesso Rinascita Scott e di numerose altre inchieste contro i clan del Vibonese.

Completa il gruppo delle favorite Maria Alessandra Ruberto, attuale procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro.

Tra i candidati compare anche un altro procuratore minorile, Rocco Cosentino, oggi alla guida della Procura per i Minorenni di Caltanissetta e considerato uno dei profili di maggiore esperienza tra quelli in corsa.

L'elenco degli aspiranti procuratori comprende inoltre Sara Amerio, da quattordici anni pubblico ministero alla Procura di Reggio Calabria, dove ha prestato servizio anche alla Direzione distrettuale antimafia; Emanuela Costa, pm della Procura di Lamezia Terme; Antonio Clemente, sostituto procuratore a Roma; Giovanni Corona, sostituto procuratore a Napoli Nord; e Francesco Massara, pubblico ministero della Procura di Messina.