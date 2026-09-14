Nell’ambito delle attività istituzionali di prevenzione e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore di Catanzaro Giuseppe Linares ha disposto il trattenimento di un cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, nei cui confronti ricorrevano i presupposti previsti dalla normativa vigente per l’esecuzione del provvedimento di espulsione.

L’uomo, all’atto della scarcerazione, dopo aver espiato una condanna per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, è stato preso in carico dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro per l’espletamento degli accertamenti e delle procedure previste dalla normativa in materia di immigrazione.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il cittadino straniero era già giunto all’attenzione delle Forze di Polizia in qualità di scafista, circostanza che ha reso necessario un approfondito esame della sua posizione giuridica e amministrativa.

All’esito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio Immigrazione, il Questore di Catanzaro ha disposto il trattenimento dello straniero ai sensi dell’art. dell’articolo 6, comma 2, lettere b) c) e d), del decreto legislativo 142/2015, quale misura finalizzata a garantire l’effettiva esecuzione del provvedimento di espulsione, nonché per consentire l’espletamento degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa, anche con riferimento alla procedura di protezione internazionale.

L’uomo è stato quindi accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza, dove sarà trattenuto per il tempo necessario all’espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente, in vista del successivo rimpatrio.

L’attività svolta conferma il costante impegno della Questura di Catanzaro nell’attuazione delle misure previste dalla normativa in materia di immigrazione, attraverso un’attenta attività di controllo e monitoraggio delle posizioni degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio, finalizzata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.