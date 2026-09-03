Decisiva la memoria di un militare che guardando le immagini ha riconosciuto il furgone controllato giorni prima. Due persone sono in carcere con l’accusa di rapina in concorso, la terza è stata deferita

È stata la straordinaria memoria visiva di un Brigadiere della Stazione di Soverato (Catanzaro) a risolvere in tempo record una rapina a mano armata.

È bastato un fotogramma sfocato di un furgone bianco per far scattare nella mente del militare un ricordo nitido: quel mezzo lo aveva già fermato e controllato solo pochi giorni prima, appuntando nomi e volti degli occupanti.

Un'intuizione investigativa decisiva che ha trasformato un'indagine complessa in un blitz fulmineo.

I fatti risalgono al 29 agosto 2026, quando un uomo armato di pistola e col volto parzialmente travisato ha fatto irruzione in un centro scommesse di Soverato. Sotto la minaccia armata si è fatto consegnare l'incasso, per poi fuggire a tutta velocità a bordo del veicolo commerciale ad attenderlo.

Mentre i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Soverato analizzavano le immagini della videosorveglianza, il dettaglio del furgone ha insospettito il Brigadiere, mettendo i militari subito sulle tracce dei sospettati lungo il litorale di Montepaone.

Proprio lì, presso uno stabilimento balneare dove lavoravano come stagionali, c’era il furgone e dentro il lido anche i presunti responsabili che cercavano di riprendere la normale routine quotidiana, convinti di averla fatta franca.

La perquisizione ha chiuso il cerchio: all'interno della struttura sono stati rinvenuti gli abiti identici a quelli usati durante il colpo, una parte della refurtiva in monete e la pistola, rivelatasi una replica in plastica priva del tappo rosso di sicurezza.

Per due dei responsabili si sono aperte le porte del carcere di Catanzaro con l'accusa di rapina aggravata in concorso, mentre un terzo complice è stato deferito in stato di libertà.

Il procedimento naturalmente pende ancora nella fase delle indagini preliminari.