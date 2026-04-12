La Procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo d’indagine al momento contro ignoti e senza ipotesi di reato a seguito del ritrovamento di resti umani nei pressi di una abitazione privata nel quartiere Germaneto. Il ritrovamento è avvenuto lo scorso venerdì da parte delle squadre volanti della Questura di Catanzaro.

Gli agenti hanno fatto accesso alla proprietà dopo aver ricevuto una segnalazione da parte dei familiari del congiunto scomparso. Durante le ricerche nei pressi dell’abitazione è stato quindi rinvenuto il corpo. Non è chiaro se si tratti del proprietario dell’abitazione, di cui era stata denunciata la scomparsa.

La Procura ha aperto il fascicolo per eseguire gli accertamenti tecnici irripetibili, e in particolare procedere all’identificazione del corpo. Le indagini sono state delegate in questa fase alla squadra mobile della Questura di Catanzaro.