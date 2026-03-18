In merito alla ordinanza del capo dipartimento della Protezione Civile n°1180 del 30 gennaio 2026, relativa a "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana", il settore Gestione del Territorio di Palazzo De Nobili ricorda che dal 02 febbraio 2026 è stata avviata la fase di ricognizione dei fabbisogni necessari per il ripristino del patrimonio privato, danneggiato in conseguenza degli eventi eccezionali di cui trattasi.

I privati e le attività economiche e produttive, potranno procedere - esclusivamente attraverso la piattaforma: https://pc2.protezionecivilecalabria.it - alla compilazione e trasmissione dei rispettivi moduli (B1 per i privati e C1 per le attività economiche produttive) entro 60 giorni dall'apertura della piattaforma. Il termine di scadenza è dunque fissato al prossimo 3 aprile 2026. Sul sito www.protezionecivilecalabria.it sono disponibili atti e modulistica necessari per presentare le suddette richieste.