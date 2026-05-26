Prosegue senza sosta l’azione di controllo del territorio disposta dalla compagnia carabinieri di Petilia Policastro, finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica, della legalità e del rispetto della normativa vigente nei diversi settori di interesse, con particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro, al controllo delle attività commerciali ed al contrasto di comportamenti potenzialmente pericolosi per la collettività.

Nel corso di mirati servizi straordinari, condotti in stretta sinergia tra i militari dell’arma territoriale ed i reparti speciali dell’arma dei Carabinieri, sono stati eseguiti numerosi accertamenti che hanno consentito di rilevare violazioni di natura penale ed amministrativa. In particolare, a Petilia Policastro, i carabinieri della locale stazione, unitamente ai militari del nucleo ispettorato del Lavoro di Crotone, hanno effettuato un controllo presso un cantiere pubblico relativo ai lavori di rifacimento di un edificio scolastico.

Nel corso dell’ispezione sono state accertate diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008, tra cui l’assenza di idonei mezzi antincendio, carenze nella valutazione del rischio emergenziale, irregolarità concernenti la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e criticità nella gestione dei detriti di cantiere. A conclusione degli accertamenti, la legale rappresentante della società esecutrice è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone, con contestuale elevazione di ammende per oltre 5.800 euro.

Analoga attenzione è stata rivolta anche al settore dei pubblici esercizi e dei circoli privati. A Roccabernarda, i carabinieri della locale Stazione, unitamente a personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno eseguito un servizio mirato presso alcuni esercizi del territorio, riscontrando, all’interno di un circolo privato, violazioni alla normativa prevista dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza in materia di giochi leciti e proibiti. Anche in questo caso la responsabile dell’attività è stata deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Nel medesimo contesto operativo, i Carabinieri del N.O.R. – Aliquota Radiomobile di Petilia Policastro hanno deferito in stato di libertà un uomo del posto, pensionato, poiché ritenuto responsabile di aver minacciato alcuni giovani minorenni nel centro cittadino, al culmine di pregresse tensioni originate da schiamazzi e disturbo della quiete pubblica. Nel corso dell’intervento i militari hanno proceduto al sequestro penale di un coltello. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti finalizzati alla completa ricostruzione della vicenda.

Sempre a Petilia Policastro, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Salerno nei confronti di un uomo residente nel centro petilino, condannato in via definitiva. Il soggetto è stato tradotto nella casa circondariale di Catanzaro, dove dovrà espiare la pena detentiva disposta dall’Autorità Giudiziaria.

L’attività conferma, ancora una volta, la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri nel controllo del territorio e nella tutela della collettività, attraverso una quotidiana azione di prevenzione e repressione svolta in stretta collaborazione tra i Reparti territoriali e quelli specializzati, con l’obiettivo di garantire sicurezza, legalità e rispetto delle normative poste a tutela dei lavoratori e dei cittadini.