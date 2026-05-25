La vigilia elettorale portava con sé il sapore inedito e insidioso della corsa solitaria. Con una sola lista in campo, l'avversario più temibile non aveva un volto, un nome o un simbolo concorrente sulla scheda. Il vero nemico da battere era l'astensionismo

Non era una semplice conta di schede all'interno dei seggi, ma una vera e propria prova di maturità civile e attaccamento al territorio. E Montepaone, ancora una volta, ha risposto con i fatti. Le urne del centro jonico decretano la vittoria di Mario Migliarese, che si appresta a indossare la fascia tricolore per il terzo mandato consecutivo. Tuttavia, il dato politico che resterà impresso nella storia locale va ben oltre i numeri dello scrutinio: è il trionfo di una comunità che ha scelto di autodeterminarsi, respingendo con forza l'ombra di un lungo e freddo commissariamento prefettizio che avrebbe congelato lo sviluppo del paese.

Il peso del voto consapevole contro l'astensionismo

La vigilia elettorale portava con sé il sapore inedito e insidioso della corsa solitaria. Con una sola lista in campo, l'avversario più temibile non aveva un volto, un nome o un simbolo concorrente sulla scheda. Il vero nemico da battere era l'astensionismo, quel silenzio delle urne che rischiava di bloccare la macchina amministrativa e di consegnare l'ente a una gestione burocratica esterna. Per evitare lo stallo serviva uno scatto d’orgoglio collettivo, una mobilitazione di massa capace di polverizzare lo sbarramento del quorum previsto dalla legge. I cittadini hanno raccolto l'appello dei candidati e delle forze sociali. Il flusso costante e determinato verso i seggi ha trasformato il weekend elettorale in un plebiscito di responsabilità civica, superando la soglia richiesta ben prima della chiusura definitiva delle urne e legittimando, con la forza della partecipazione democratica, la nuova stagione politica.

Obiettivo turismo e ripristino post-maltempo

Spenti i riflettori sui comprensibili festeggiamenti dei sostenitori, per la riconfermata amministrazione Migliarese non c'è però nemmeno un minuto da perdere. La stagione balneare è ormai alle porte e il turismo si conferma, oggi più che mai, il motore economico e occupazionale trainante dell'intera comunità. La priorità assoluta inserita nell'agenda della nuova giunta sarà quella di presentare il litorale, le strutture ricettive e il decoro urbano al massimo delle loro potenzialità.

Questo percorso programmatico parte necessariamente da un tassello cruciale: il rapido completamento degli interventi di ripristino e messa in sicurezza per i danni strutturali causati dalle pesanti ondate di maltempo e dalle mareggiate dello scorso gennaio. Sanare quelle ferite invernali e restituire piena fruibilità alle aree colpite rappresenta il primo fondamentale passo di un piano di accoglienza molto più ampio. L'obiettivo è garantire spiagge curate, servizi pubblici efficienti, una viabilità fluida e un cartellone di eventi estivi capace di attrarre visitatori da tutta la regione, valorizzando l'importante tessuto commerciale locale.

Cantieri aperti e attenzioni per l'infanzia: i sopralluoghi sul territorio

La visione della squadra di "Montepaone Riparte" si muove parallela su più fronti. L'amministrazione ha già avviato una serie di sopralluoghi tecnici per monitorare lo stato di avanzamento delle numerose opere pubbliche in corso di realizzazione, con una fortissima attenzione rivolta ai servizi per i più piccoli e al sostegno alle famiglie.

Il nuovo polo dell'infanzia: Ha preso ufficialmente forma il cantiere del nuovo asilo nido comunale in località Cardarello, posizionato strategicamente a breve distanza dallo stadio e dalle principali aree commerciali. La moderna struttura, concepita per agevolare la quotidianità dei genitori lavoratori, si appresta ad accogliere i bambini della comunità in un contesto urbano in forte espansione.

Spazi ricreativi e inclusione: Per favorire la socialità all'aria aperta, la giunta ha dato il via libera a un investimento da 75 mila euro. I fondi saranno impiegati sia per l'ammodernamento dei parchi gioco già presenti sul territorio, sia per la creazione di un'area ludica completamente inedita nel cuore del centro storico.

Scuola e aggregazione sociale: Accanto alla scuola elementare è ormai pronto a entrare in funzione il nuovo refettorio cittadino. Si tratta di un'ampia sala polivalente dotata di mensa e servizi dedicati che, oltre a supportare la popolazione scolastica, fungerà da contenitore civico per le associazioni del territorio, riunioni comunitarie ed eventi culturali.

Infrastrutture strategiche e ambiente

Il piano delle opere pubbliche prosegue poi sui binari delle grandi infrastrutture di collegamento e tutela ambientale:

Viabilità strategica: Continua il monitoraggio del complesso cantiere per la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario, un'opera cruciale studiata per eliminare definitivamente i passaggi a livello e migliorare sensibilmente i flussi di traffico tra l'interno e la costa.

Turismo e mobilità sostenibile: Avanzano le attività per il completamento del nuovo tratto di lungomare destinato a unire fisicamente il litorale di Montepaone a quello della vicina Montauro, creando una passeggiata costiera e una pista ciclabile uniche nel loro genere sulla costa jonica.

Sport e aggregazione sociale: Sotto la lente d'ingrandimento si trova il progetto di restyling complessivo del centro sportivo comunale, un investimento mirato a restituire ai giovani del territorio spazi sportivi moderni, attrezzati e sicuri.

Ambiente e depurazione: Prosegue l'impegno sul fronte della sostenibilità ambientale e del ciclo delle acque, con i lavori di adeguamento ed efficientamento tecnologico del depuratore consortile di cui Montepaone è comune capofila, per tutelare la pulizia del mare.

Una stabilità ritrovata per guardare al futuro

La continuità esecutiva permette a Montepaone di evitare i deleteri tempi morti della burocrazia straordinaria e di farsi trovare pronta agli appuntamenti più importanti dell'anno. Senza scossoni istituzionali, la macchina comunale può continuare a correre sui binari già tracciati, programmando i prossimi racconti dei cantieri che, uno dopo l'altro, stanno ridisegnando il volto del paese. La stabilità del polo jonico è stata conquistata con la matita in mano; adesso, la parola passa definitivamente ai fatti.