Nella notte tra sabato 25 luglio e domenica 26 luglio, i Carabinieri della Compagnia di Sellia

Marina hanno condotto un articolato servizio straordinario di controllo del territorio, ricompreso nel piano d’azione disposto dal Comando Provinciale di Catanzaro per il periodo estivo. L’operazione ad ampio raggio ha visto l’impiego di diverse pattuglie dedicate alla prevenzione delle condotte di guida a rischio e alla vigilanza nei principali luoghi della movida giovanile, interessando capillarmente i comuni di Simeri Crichi, Sellia Marina, Cropani, Botricello e Belcastro.

Particolare attenzione è stata rivolta alla Strada Statale 106, arteria ad elevata percorrenza e con un alto tasso di incidentalità, interessata da un consistente flusso di traffico notturno, in particolare durante il fine settimana. Nel corso dell’operazione, una ventina di militari hanno controllato complessivamente oltre trenta veicoli e identificato 51 persone, di cui 4 sottoposte al precursore dell’alcol test con esito negativo. In particolare, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 1.000 euro a carico di tre conducenti, resisi responsabili di svariate violazioni al Codice della Strada. Le condotte censurate ricomprendono sorpassi azzardati, la mancata osservanza della segnaletica stradale e il superamento della striscia longitudinale continua, manovre che rientrano tra le principali cause di sinistri stradali, anche mortali. Un veicolo è stato, inoltre, sequestrato amministrativamente, poiché sorpreso a circolare in assenza della prevista copertura assicurativa.



Parallelamente ai controlli sulla SS 106, l’attività dell’Arma si è estesa in modo capillare anche nei luoghi di ritrovo serale e notturno della fascia costiera jonica. Il presidio dei Carabinieri ha

interessato in particolar modo il lungomare e le aree della movida di Sellia Marina, Cropani Marina e Botricello, allargando il raggio d’azione fino alla fascia costiera dei comuni di Belcastro e Simeri Crichi. L’azione preventiva ha consentito di scoraggiare comportamenti illeciti o di disturbo, assicurando il sereno svolgimento del divertimento estivo.



L’operazione conferma l’attività costante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro

nella sicurezza stradale e nel controllo delle situazioni potenzialmente rischiose durante la stagione estiva. I controlli proseguiranno in tutta la provincia con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme, rafforzare l’azione di prevenzione e promuovere un modello di divertimento basato sulla sicurezza e sulla responsabilità.