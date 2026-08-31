Proseguono a pieno ritmo i servizi di controllo straordinario del territorio predisposti dai Carabinieri della Compagnia di Soverato (Catanzaro) nelle aree a maggiore concentrazione turistica.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno condotto un’ampia operazione finalizzata a garantire la sicurezza stradale e il rispetto del Codice della Strada. Nel corso delle attività, i Carabinieri sono intervenuti a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura condotta da una studentessa ventitreenne del posto. Sottoposta all'accertamento etilometrico subito dopo il sinistro, la giovane è risultata positiva con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Il bilancio complessivo del dispositivo di controllo — che ha impiegato una ventina di militari — ha portato all’identificazione di 87 persone e al controllo di 45 veicoli. Sono stati elevati 23 verbali per violazioni al Codice della Strada per un totale di 3.845,00 euro di sanzioni, oltre al sequestro amministrativo di 3 veicoli, al ritiro di 5 patenti di guida e alla decurtazione complessiva di 94 punti.

I controlli dell'Arma proseguiranno anche nei prossimi giorni nelle zone di maggior afflusso per contrastare la guida in stato di ebbrezza e tutelare residenti e turisti.