I Carabinieri della Stazione di Squillace (Catanzaro) hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica una badante di 59 anni di origini bulgare.

Il furto si è verificato il 23 agosto 2026 all’interno dell’abitazione di un’anziana di 97 anni del posto.

La donna, approfittando del proprio servizio di assistenza domiciliare, ha sganciato e sfilato direttamente dal collo della persona assistita una preziosa collana d’oro.

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Redazione
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A seguito della denuncia presentata dalla vittima, i militari dell’Arma hanno condotto accertamenti e, d’intesa con l’Autorità giudiziaria, hanno eseguito una perquisizione presso il domicilio della badante.

Il monile d’oro è stato ritrovato all’interno dell’abitazione della 59enne e immediatamente restituito all’anziana proprietaria.

Nei confronti dell’indagata vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.