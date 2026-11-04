La difesa ha già depositato una memoria all’ufficio gip ma senza chiedere la revoca del provvedimento restrittivo. Prima della discussione fissata la prossima settimana saranno prodotti nuovi atti al Tdl

Il 10 novembre il Tribunale del Riesame sottoporrà a nuova valutazione il provvedimento cautelare emesso nei confronti del sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi. Dopo il deposito del ricorso da parte della difesa, il Tdl ha infatti fissato udienza per la prossima settimana. A renderlo noto gli avvocati Mauro Mitidieri e Maurizio Minnicelli, del foro di Castrovillari, che assistono Stasi nell’ambito del procedimento della Dda di Catanzaro che lo vede indagato per il reato di scambio elettorale politico mafioso.

Lunedì si è svolto l’interrogatorio di garanzia dinanzi al gip, al termine del quale la difesa ha depositato una memoria difensiva contenente una trentina di atti amministrativi, esemplificativi – a parere della difesa - dell’azione di contrasto alla criminalità organizzata condotta dall’esecutivo Stasi. Si tratta di ordini di demolizione di manufatti riconducibili a persone attenzionate dalla Procura, diffide e reazioni a tentativi di infiltrazioni nella pubblica amministrazione. Gli avvocati non hanno ritenuto opportuno in questa fase avanzare istanza di revoca della misura cautelare al gip.

Un’altra memoria, ancora in fase di redazione, sarà depositata al Tribunale del Riesame, prima della discussione attesa la prossima settimana. Stasi è dallo scorso mercoledì agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Nel mirino della Dda, le elezioni amministrative del 2024 – vinte dall’attuale sindaco – che, secondo le ricostruzioni, sarebbero state inquinate dalla criminalità organizzata.