I reparti d'inquadramento della Polizia di Stato, già presenti sul territorio per i servizi di ordine pubblico, sono intervenuti rapidamente per impedire che gli scontri potessero avere conseguenze ben più gravi
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Il pomeriggio di sabato, che avrebbe dovuto essere una classica cornice di sport per l'attesa sfida tra Cesena e Catanzaro, è stato bruscamente interrotto da momenti di alta tensione. Poco dopo le 14:00 – per come raccontato dalla testata Cesena Today – in viale Oberdan, la situazione è degenerata in uno scontro tra le due fazioni di tifosi.
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i disordini avrebbero avuto inizio nel momento in cui un gruppo di sostenitori del Catanzaro, appena sceso dai pullman organizzati per la trasferta, si è ritrovato a stretto contatto con gli ultras locali nei pressi dello stadio. Il clima, già carico per l'importanza del match, si è surriscaldato in pochi istanti, trasformando il consueto afflusso dei tifosi verso l'impianto sportivo in un confronto diretto. La scena ha suscitato notevole preoccupazione tra i residenti della zona e i passanti, che si sono trovati coinvolti nel caos improvviso.
La risposta delle forze dell'ordine non è tardata ad arrivare. I reparti d'inquadramento della Polizia di Stato, già presenti sul territorio per i servizi di ordine pubblico, sono intervenuti rapidamente per impedire che gli scontri potessero avere conseguenze ben più gravi. Gli agenti hanno operato per isolare le aree più critiche.