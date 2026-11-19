Un’ordinanza cautelare affetta da un evidente cortocircuito probatorio e giuridico, che riconosce l'ingerenza del politico ma ne cancella la responsabilità penale. Con questo presupposto la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio, ha presentato appello al Tribunale del Riesame di Catanzaro. L'obiettivo dei magistrati è ribaltare la decisione del giudice per le indagini preliminari di Crotone, che ha rigettato la richiesta di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Sergio Ferrari, attuale consigliere regionale della Calabria, all'epoca dei fatti presidente della Provincia di Crotone e sindaco di Cirò Marina.

Il procedimento scaturisce dall'inchiesta "Teorema Bis", che ha scoperchiato un presunto e pervasivo sistema di corruzione e turbativa degli appalti gestiti dall'ente provinciale e dai Comuni del territorio. Se per i funzionari pubblici — tra cui Francesco Mario Benincasa, Giuseppe Marinello e Raffaele Cavallaro — il gip ha disposto le misure restrittive, la posizione di Ferrari è stata esclusa dal quadro cautelare. Una scelta che i pm definiscono priva di coerenza e fondata su una motivazione «del tutto contraddittoria, illogica e intrinsecamente incoerente, oltre che errata in fatto e in diritto».

La genesi: il sistema Manica

Al centro del ricorso della Procura si colloca la struttura criminale promossa dall'ex vicepresidente della Provincia Fabio Manica. Secondo l'accusa, Manica avrebbe orchestrato un meccanismo sistematico di pilotaggio delle gare di appalto e delle progettazioni in favore di professionisti e società a lui collegate, come la Sinergyplus s.r.l. e la Kreosolution s.r.l. In questo scenario, Sergio Ferrari non si sarebbe limitato a una presenza formale, ma avrebbe svolto un «ruolo cruciale» nell'avallare e promuovere la «prassi illecita di predeterminazione dei soggetti cui destinare gli affidamenti di lavori pubblici».

La lista di Ferrari

Elemento cardine dell'appello è rappresentato dalle dichiarazioni rese da Fabio Manica durante gli interrogatori del maggio 2026. Manica ha parlato della spartizione concordata a tavolino degli incarichi del Pnrr e dell'edilizia scolastica. Manica ha verbalizzato la genesi del sistema affermando che «la lista, diciamo era, in mano al presidente», ovvero Ferrari. Secondo la ricostruzione, ciascun consigliere provinciale di maggioranza segnalava i propri tecnici di fiducia; Ferrari annotava a penna i nomi su un prospetto riepilogativo per poi trasporlo in un documento informatico e consegnarlo al dirigente Benincasa per le determine di affidamento fiduciario. Alle domande del sostituto Rosaria Multari, Manica risponde: «Il presidente Ferrari, come detto, appuntava su un foglio i nominativi dei professionisti indicati da ciascuno consigliere provinciale per gli affidamenti che lo interessavano. Specifico che gli affidamenti non li sceglievamo noi consiglieri: era Ferrari che aveva appuntato l’affidamento per ogni consigliere, poi noi indicavamo solo i nominativi dei professionisti».

I file sul pc di Ferrari

Il gip ha ritenuto tali dichiarazioni prive di riscontro sul presupposto che un altro coindagato non fosse al corrente degli accordi diretti tra Ferrari e Manica. Una conclusione che la Procura contesta alla radice, evidenziando come le parole di Manica trovino conferma oggettiva negli accertamenti informatici. Nel corso della perquisizione eseguita il 31 marzo 2026 dalla Guardia di finanza di Crotone, i consulenti tecnici hanno estrapolato dal pc nell'ufficio ad uso esclusivo di Ferrari, il file denominato "RIEPILOGO.xlsx". L'analisi forense ha dimostrato che il documento, creato nel settembre 2022 e aggiornato al luglio 2025, riporta l'elenco dettagliato delle opere scolastiche — tra cui i licei Filolao, Pitagora, Gravina e Lucifero — con i relativi importi e l'indicazione esatta delle società e dei tecnici affidatari.

Le contraddizioni del gip

Per la Procura, l'estrazione di tale file sul computer di Ferrari costituisce la prova regina dell'ingerenza e della condivisione del piano spartitorio. L'atto di appello sottolinea come il gip sia caduto in contraddizione nello stesso testo dell'ordinanza: il giudice ammette infatti che «sono emersi plurimi elementi che hanno riscontrato il propalato di Fabio Manica anche relativamente al coinvolgimento ed alla posizione di Sergio Ferrari», ma esclude il concorso nei falsi ideologici ipotizzando che il politico non fosse a conoscenza delle carenze dei requisiti professionali dei beneficiari o dell'assenza dei calcoli di parcella.

Per esempio il gip scrive, riguardo ai lavori del campo sportivo di Cirò Marina: «è emerso che Sergio Ferrari ha esercitato una concreta ingerenza ed influenza nell’adozione delle determine avente ad oggetto l’affidamento di lavori di progettazione, direzione dei lavori e altro del campo di calcio di Cirò Marina, in favore di Fabio Manica, tramite l’affidamento alla Sinergyplus di cui era socio occulto, dando indicazioni in tal senso a Raffaele Cavallaro, il quale nella piena consapevolezza del ruolo di Fabio Manica, si atteneva alle indicazioni ricevute ed adottava la determina falsa n. 364 del 16.5.2023, affidando i predetti lavori alla Sinergyplus in assenza dei requisiti professionali richiesti…».

Allo stesso tempo il giudice ha escluso il concorso di Ferrari nei reati affermando, tra le altre cose, «che non vi fosse la prova – scrive la Procura – che Ferrari fosse consapevole che i funzionari del Comune di Cirò Marina, Marinello e Cavallaro, avrebbero successivamente adottato, per assecondare le sue indicazioni e determinazioni nella scelta del soggetto cui affidare i lavori – soggetto vicino a Manica - atti pubblici falsi o contrari ai doveri dell’ufficio»

«Ferrari conosceva il ruolo di Manica»

A supporto della piena consapevolezza di Ferrari vi sono poi i riscontri emersi dai cellulari sequestrati e dalle intercettazioni. Nelle chat riguardanti i lavori per i Mercati Saraceni a Cirò Marina, il responsabile del procedimento inviava i solleciti direttamente al sindaco Ferrari. Quest'ultimo li girava a Manica, il quale rassicurava il primo cittadino sullo sblocco dei lavori; Ferrari replicava entusiasta: «Ottimo!». Analogamente, per la ristrutturazione del centro sportivo Desport di Crotone, Manica rassicurava il progettista Giacomo Combariati spiegando che avrebbe fatto «vedere il progetto al presidente».

Tali scambi dimostrano, secondo l'ufficio di Procura, che Ferrari conosceva il ruolo di Manica quale dominus occulto degli appalti e ne assecondava le istanze. Escludere la misura cautelare per il vertice politico significherebbe per i pm snaturare la portata del reato associativo. La parola passa ora al Tribunale del Riesame di Catanzaro per la decisione sugli arresti domiciliari.