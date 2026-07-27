È successo a Botricello. L’uomo avrebbe rubato 200 euro da una boutique di abbigliamento e 30 euro in una macelleria

I Carabinieri della Stazione di Botricello hanno deferito in stato di libertà un 35enne residente a Isola di Capo Rizzuto (KR), già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile di due furti commessi giorni prima. L’indagine, avviata tempestivamente a seguito delle denunce sporte dalle vittime, ha permesso di identificare -nella fase delle indagini che necessita della verifica dibattimentale- il presunto autore grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza e a una serie di elementi utili lasciati dallo stesso durante i colpi.

In particolare, i militari hanno ricostruito le varie tappe delle incursioni nel centro urbano di Botricello. Nel primo caso, l’uomo si era introdotto all’interno di una boutique d’abbigliamento e, con il pretesto di chiedere informazioni su un abito da sposo, aveva distratto la titolare, riuscendo a sottrarre con destrezza il borsello di un cliente contenente circa 200,00 euro ed effetti personali. Poco più tardi, lo stesso soggetto si era introdotto in una vicina macelleria, dopo aver forzato uno degli infissi, e avrebbe rubato l’incasso di 30,00 euro contenuto nel registratore di cassa.

A fornire un primo importante spunto investigativo è stato il rinvenimento, in un negozio attiguo alla boutique d’abbigliamento, di un foglietto di carta dove erano presenti nome, cognome e numero di telefono, (risultati poi essere riferiti proprio al 35enne), appartenenti all’uomo e cadutogli dalle tasche durante le concitate fasi della fuga dal primo obiettivo.

Svolgendo attività investigativa sul furto dei 30 euro in macelleria, i Carabinieri hanno invece trovato, su un tavolino esterno, uno smartphone e una modica quantità di hashish, che sottoponevano a sequestro. L’analisi incrociata dei filmati dei vari sistemi di videosorveglianza ha confermato la corrispondenza tra le immagini dell’avventore e quelle dell’autore dei due furti.

Gli accertamenti sul telefono abbandonato hanno permesso di chiudere il cerchio sull’identificazione del 35enne. L’uomo è stato deferito per furto alla Procura della Repubblica di Catanzaro.