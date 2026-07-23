Le fiamme si sono sviluppate tra lo svincolo della statale 280 e l’isola ecologica del centro del Lametino. Il rapido intervento di vigili del fuoco, Calabria Verde, volontari ed elicottero regionale ha evitato la propagazione del rogo

Si sono concluse con successo le operazioni di spegnimento e bonifica del vasto incendio boschivo sviluppatosi oggi nel territorio comunale di Pianopoli, nell’area compresa tra lo svincolo della SS 280 (Vena di Maida) e l’isola ecologica.

L’allarme è scattato intorno alle 13:40, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente lungo un costone impervio caratterizzato da fitta vegetazione.

L'intervento e le forze spiegate

Le operazioni sono state dirette e coordinate sul posto dal Direttore delle operazioni di spegnimento (DOS VF I.A.E. Conforti).

Per fronteggiare l'emergenza è stata messa in campo una risposta rapida e congiunta. I vigili del Fuoco erano presenti con la squadra boschiva, l'autobotte per rifornimento idrico e il personale del Distaccamento di Nicastro.

L’azienda Calabria Verde era operativa con due squadre di terra per il contenimento del fronte del fuoco.

Presenti anche i volontari di Protezione Civile di Lamezia Terme, operativi con una squadra. Fondamentale anche l'intervento dell'elicottero regionale Eli Germaneto, che ha effettuato sganci mirati sulle aree inaccessibili via terra.

Contenimento e criticità territoriali

Il tempestivo sbarramento effettuato dai contingenti di terra ha evitato che il rogo scollinasse oltre la carreggiata stradale, scongiurando danni ben più gravi e una propagazione incontrollata.

L’attacco aereo ha richiesto un elevato livello di precisione a causa della complessità dell'area (prospiciente il letto del fiume e nei pressi del poligono di tiro), attraversata da una fitta rete di elettrodotti e linee telefoniche.

Conclusione delle operazioni

Dopo un'accurata fase di bonifica del perimetro e lo spegnimento degli ultimi focolai residui, l'intervento si è concluso regolarmente alle ore 15:30. La zona è stata completamente messa in sicurezza e la situazione è tornata alla normalità.